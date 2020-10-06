РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Парадный дворец в музее-усадьбе «Архангельское» закроют на реставрацию с 12 октября, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, предупреждаем вас о том, что в рамках второго этапа комплексной реставрации дворец будет закрыт для посещения с 12 октября 2020 года», - говорится в сообщении.

Интерьеры дворца находятся в хорошем состоянии и при этой реставрации затронуты практически не будут. Основные работы связаны с реставрацией фасадов дворца и с модернизацией инженерных сетей. Так, планируется монтаж оборудования для поддержания температурно-влажностного режима в залах дворца на двух этажах круглогодично и модернизация охранно-пожарной сигнализации с установкой внутризального видеонаблюдения.

Впервые в интерьерах появится экспозиционный свет, что позволит существенно продлить работу дворца особенно в зимнее время. Уже сейчас ведутся работы по монтажу системы ливневой канализации для отведения воды от всего дворцового комплекса.

«Старая система не обеспечивала полноценного водоотведения, была на 85% заилена и восстановлению не подлежала», - отмечается в материале.

После проведенной реставрации будут открыты экспозиции второго этажа. В северо-западной части будут восстановлены интерьеры владельческой библиотеки, в северной и восточной анфиладах соответственно — Екатерининский зал, бильярдная и залы, посвященные истории рода Юсуповых.

«Ремонтно-реставрационные работы запланированы до конца 2022 года. Однако рассчитываем, что леса с фасадов снимут уже в мае следующего года. Спешите посетить дворец до закрытия!» - заключается в сообщении.