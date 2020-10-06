РИАМО - 6 окт. Московское областное УФАС России вынесло постановление о штрафе в 20 тысяч рублей в отношении индивидуального предпринимателя за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Гортранс» и индивидуальных предпринимателей в части заключения устного картельного соглашения», – уточняется в сообщении.

Его реализация привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимых школой имени Героя Советского Союза И.И. Борзова в селе Середниково на территории городского округа Шатура, Центра конкурентных закупок городского округа Чехов и МБОУ Часцовская средняя общеобразовательная школа на предмет предоставления услуг по перевозке учащихся на школьном автобусе и обслуживанию школьных автобусов.

Подмосковное УФАС России признало индивидуального предпринимателя нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов дела для привлечения индивидуального предпринимателя к административной ответственности.