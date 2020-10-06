РИАМО – 6 окт. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что плато по коронавирусу в России уже скоро наступит, сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что оно продлится порядка месяца. Однако показатели будут выше, чем весной.

«Очень сложно предсказать, но я думаю, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне. <...> Мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца», - сообщил Альтштейн.

За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов.​

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Текстовая трансляция

6 ОКТЯБРЯ

- Эксперт спрогнозировал скорый выход на плато по коронавирусу в РФ. Он отметил, что оно продлится порядка месяца.

- Временный госпиталь для Covid‑пациентов открыли в подмосковном парке «Патриот». На текущий момент в госпиталь будут направлять прежде всего жителей Подмосковья.

- Жителей Подмосковья призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы избежать нового локдауна.

Мы рекомендуем и дистанционную работу офисных работников, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное – избежать карантина. Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать.

- Еще 1049 пациентов с Covid‑19 госпитализировано в Москве. На ИВЛ в больницах города находятся 253 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 347 больных. В Москве - 4082.

- За минувшие сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5401 человек с Covid-19