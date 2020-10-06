РИАМО - 6 окт. Регистрация на акцию «Тотальный диктант» стартует 8 октября, в ней примут участие более 60 стран, в столице будет работать 101 площадка по написанию диктанта, сообщила журналистам организатор мероприятия в Москве Елизавета Петухова.

В столице площадки по написанию будут расположены в основном в библиотеках и культурных центрах. Написание диктанта запланировано на 17 октября.

«Количество площадок, конечно, по сравнению с прошлым годом достаточно сильно сократилось. На данный момент у нас 101 площадка, но мы, как и Петербург, ждем еще присоединения площадок. Но мы понимаем, что, возможно, состав площадок еще будет меняться из-за складывающейся ситуации (с коронавирусом – ред.)», - сказала Петухова.

Она добавила, что из-за пандемии коронавируса из списка традиционных площадок в столице исчезли все школы и большинство вузов. Основную массу составляют библиотеки и культурные центры.

Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец отметила, что регистрация на мероприятие начнется 8 октября. Участие в нем примут 63 страны - 207 городов за границей и 546 российских городов.

В этом году диктант можно будет написать в одном из трех форматов. Традиционно в аудитории, онлайн с помощью одной из четырех трансляций или очно-заочно из дома. В последнем случае участники сами получают бланк в одном из пунктов выдачи, отписывают текст и сдают его в пункт проверки.

В этом году текст диктанта будет посвящен жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циолковского. Автор текста — Андрей Геласимов, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературного мастерства литературного института имени А. М. Горького, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер».