РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В подмосковном Подольске следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного, тело которого нашли в лесополосе, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области.

«В лесополосе округа 5 октября во время выгула собаки местный житель обнаружил тело новорожденного ребенка. По данному факту следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка, и на место происшествия выехали следователи и криминалисты. В ходе осмотра изъята бутылка и полиэтиленовый пакет. Давность наступления смерти новорожденного пять-семь дней», - говорится в сообщении.

К настоящему времени назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить - родился ли ребенок живым или мертвым, а также установить причины его смерти. По результатам проверки примут процессуальное решение.