РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Пропавшего более двух месяцев назад в поселке Нахабино подмосковного Красногорска мужчину нашли живым, сообщается в паблике «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождения 58-летнего Александра Богославского было неизвестно с 27 июля нынешнего года.

«Найден, жив», - говорится в сообщении.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» ищет потерявшихся людей. 15 октября отряд отметит 10-летие с момента создания.