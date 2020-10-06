РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец до 11 октября будут выявлять пешеходов, нарушающих правила перехода дороги, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» проводится в Люберцах с 5 по 11 октября. Оно направлено на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах», - говорится в сообщении.

Пешеходам рекомендовано внимательно переходить проезжую часть, дав водителю возможность заблаговременно обнаружить себя в темное время суток на дороге с помощью световозвращающих элементов. При переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу убедитесь, что приближающаяся автомашина вас пропускает, и лишь тогда начинайте переход.

Пешеходы за нарушение правил дорожного движения наказываются штрафом в размере 500 рублей.

К водителям за невыполнение требований уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, применяются санкции в виде административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.