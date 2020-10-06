РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Перечень шести постоянных депутатских комиссий утвердили на заседании совета депутатов, сообщается на сайте горовета Подольска.

На очередном заседании совета депутатов первым вопросом народные избранники рассмотрели проект решения об утверждении новой редакции регламента горсовета. Документ утвердили большинством голосов. Это нормативный правовой акт, принятый на основании действующего законодательства и регулирующий порядок деятельности совета депутатов округа. Он устанавливает порядок организации работы горсовета, образования и упразднения постоянных депутатских комиссий, формирования их состава и организации работы, порядок созыва и проведения сессий и иные вопросы деятельности.

«Также депутаты утвердили перечень постоянных депутатских комиссий, положение о них и их функциях. Всего в горсовете сформировали шесть комиссий. Большинством голосов утвердили не только их перечень, но и кандидатуры председателей, которые данные комиссии возглавят», - говорится в сообщении.

Председателем комиссии по бюджету, инвестиционной деятельности и поддержке производства и предпринимательства стал председатель Евгений Исаев. По вопросам градостроительства, перспективного развития округа, управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями – Любовь Ушанева.

По вопросам образования, культуры, спорта, развития туризма и молодежной политики – Алексей Никулин. По вопросам социальной поддержки населения, здравоохранения и экологии – Татьяна Круглова. Комиссии по нормотворчеству, развитию территориального общественного самоуправления и взаимодействию с общественными организациями – Геннадий Соловьев. По вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи – Сергей Денисов.