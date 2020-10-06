РИАМО - 6 окт. В парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Одинцовском округе снова открыли временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы видим тревожную динамику. <…> Увеличиваем количество ПЦР-тестирований, <…> должны подстраховаться. Принято решение об открытии госпиталя в «Патриоте», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По словам губернатора, на текущий момент в госпиталь будут направлять прежде всего жителей Подмосковья. Кроме того, туда уже прибыли высококвалифицированные военные врачи и специалисты.

«Еще раз хочу обратить внимание, что мы очень плотно работаем с министерством обороны. Уже первые врачи из Военно-медицинской академии приехали, это сейчас очень важно для нас, потому что они все обладают высокими компетенциями. Не просто средний медицинский персонал, который тоже сейчас работает с утра до вечера, но и профессионалы, которых мы попросили», — пояснил губернатор.

Он добавил, что в госпитале будут работать около 700 врачей, всего там будет развернуто 1,4 тысячи коек.

«Резервный госпиталь начнет работать сегодня (вторник, 6 октября - ред.) с 20:00. Здесь все готово для приема пациентов: кислород, ИВЛ, и, самое главное, врачи», — подчеркнул губернатор.

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Текстовая трансляция

6 ОКТЯБРЯ

- Эксперт спрогнозировал скорый выход на плато по коронавирусу в РФ. Он отметил, что оно продлится порядка месяца.

- Временный госпиталь для Covid‑пациентов открыли в подмосковном парке «Патриот». На текущий момент в госпиталь будут направлять прежде всего жителей Подмосковья.

- Жителей Подмосковья призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы избежать нового локдауна.

Мы рекомендуем и дистанционную работу офисных работников, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное – избежать карантина. Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать.

- Еще 1049 пациентов с Covid‑19 госпитализировано в Москве. На ИВЛ в больницах города находятся 253 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 347 больных. В Москве - 4082.

- За минувшие сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5401 человек с Covid-19