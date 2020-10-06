РИАМО - 6 окт. Жителям Подмосковья нужно объяснить серьезность ситуации с коронавирусной инфекцией, чтобы избежать повторения принудительного карантина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы рекомендуем и дистанционную работу офисных работников, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное – избежать карантина. Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что сейчас не лучшее время для широкого празднования свадеб и юбилеев.

«Нарушителей, к сожалению, много: и в общественном транспорте, и в помещениях. Люди устают от масок, поэтому важно не штрафовать, а призывать к ответственности, к заботе друг о друге — это ключевое», — подчеркнул Воробьев.

Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями в Подмосковье рекомендовано соблюдать домашний режим из-за распространения Covid-19. А всем жителям региона в общественных местах необходимо носить маски.

С 28 сентября власти Подмосковья также рекомендовали компаниям перевести максимальное количество сотрудников на удаленку.

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Текстовая трансляция

6 ОКТЯБРЯ

- Эксперт спрогнозировал скорый выход на плато по коронавирусу в РФ. Он отметил, что оно продлится порядка месяца.

- Временный госпиталь для Covid‑пациентов открыли в подмосковном парке «Патриот». На текущий момент в госпиталь будут направлять прежде всего жителей Подмосковья.

- Жителей Подмосковья призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы избежать нового локдауна.

Мы рекомендуем и дистанционную работу офисных работников, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное – избежать карантина. Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать.

- Еще 1049 пациентов с Covid‑19 госпитализировано в Москве. На ИВЛ в больницах города находятся 253 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 347 больных. В Москве - 4082.

- За минувшие сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5401 человек с Covid-19