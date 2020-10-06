РИАМО - 6 окт. В столице завершился монтаж железобетонных балок пролетного строения моста через реку Яуза на участке Северо-Восточной хорды, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Выполнены мероприятия по укреплению берегов, устройству подъездов. Реконструкция моста ведется по проекту строительства Северо-Восточной хорды», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На данный момент на участке хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе проводятся работы по установке основных конструкций искусственных сооружений и по переустройству железнодорожных путей и выносу коммуникаций ОАО «РЖД».

По проекту построят 17,9 километра дорог, из которых три эстакады основного хода и две эстакады съезда длинной 5,3 километра, а также на протяжении 31,4 метра пройдет реконструкция моста через Яузу и строительство трех мостов через реку Лихоборка протяженностью 148,3 метра.

Реконструируют подземный пешеходный переход возле станции метро «Ботанический сад», два выхода, обустроят дополнительный лестничный сход, установят лифт и пандусный сход.

В районе дома 16, строение 33 на Сигнальном проезде появится пешеходный тоннель.