РИАМО - 6 окт. Более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили с начала нового учебного года в школах Подмосковья, заболеваемость крайне низкая, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас порядка 35-40% школ перешли на каникулы. Мы это делаем поэтапно. В удаленных территориях нет необходимости их (школы - ред.) закрывать с 5 октября, там уровень заболеваемости низкий», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По словам губернатора, власти региона постоянно анализируют уровень заболеваемости в школах.

«Она у нас крайне низкая. Всего выявлено 103 случая за сентябрь и три дня октября», — отметил Воробьев.

Сдерживать заражение помогает входной фильтр. Если у детей зафиксирован кашель, плохое самочувствие — в школу их не отправляют.

«Учителя вынуждены работать в масках. Это очень непростая история. Спасибо нашим педагогам, что они продолжают учить наших детей», — заключил губернатор.

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Текстовая трансляция

6 ОКТЯБРЯ

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Мы рекомендуем и дистанционную работу офисных работников, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное – избежать карантина. Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать.

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