РИАМО - 6 окт. Восемь общеобразовательных объектов построили и ввели в эксплуатацию в Москве за девять месяцев 2020 года, они смогут принять 4,2 тысячи учеников, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«За счет средств бюджета города Москвы в строй была введена одна школа на 900 мест и четыре учебных корпуса на 1050 учащихся с дошкольными отделениями на 200 мест. Кроме того, три школы на 2 250 мест были построены за счет средств инвесторов», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В 2020 году в районе Куркино на северо-западе Москвы построили нестандартную школу-трансформер, которая может быть блоком начальных классов на 12 учебных классов или детским садом на 300 мест. Общая площадь четырехэтажного здания шесть тысяч квадратных метров.

«Такая же школа-трансформер в этом году появилась и на улице Адмирала Лазарева в районе Южное Бутово Юго-Западного административного округа. Она стала частью гимназии №1786», - уточнил Левкин.