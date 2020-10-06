РИАМО - 6 окт. В столице за прошедшие сутки госпитализировали 1049 пациентов с коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 4082 случая инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

«На ИВЛ в больницах города находятся 253 человека», — отмечается в материале.

12,5% новых случаев коронавируса выявили у детей, 1,2% — у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% — от 46 до 65 лет, еще 11,4% — от 66 до 79 лет, 4,8% — старше 80 лет.

Все пациенты и те, кто находился с ними в контакте, находятся под медицинским наблюдением.

В Москве ужесточили меры по контролю за соблюдением масочного режима. Пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями должны находиться на самоизоляции. Власти столицы рекомендовали компаниям перевести часть сотрудников офисов на удаленку.

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Текстовая трансляция

6 ОКТЯБРЯ

- Эксперт спрогнозировал скорый выход на плато по коронавирусу в РФ. Он отметил, что оно продлится порядка месяца.

- Временный госпиталь для Covid‑пациентов открыли в подмосковном парке «Патриот». На текущий момент в госпиталь будут направлять прежде всего жителей Подмосковья.

- Жителей Подмосковья призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы избежать нового локдауна.

Мы рекомендуем и дистанционную работу офисных работников, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное – избежать карантина. Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать.

- Еще 1049 пациентов с Covid‑19 госпитализировано в Москве. На ИВЛ в больницах города находятся 253 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 347 больных. В Москве - 4082.

- За минувшие сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5401 человек с Covid-19