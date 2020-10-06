РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. В экспозиции Мытищинского историко-художественного музея хранятся вещи выдающегося врача, первого Наркома здравоохранения, профессора, академика АМН СССР и АПН СССР Николая Семашко, сообщается на сайте администрации горокруга.

В экспозиции музея, посвященной здравоохранению, представлена фотография Николая Семашко, его личная тросточка и другие предметы. В Советском Союзе Семашко создал образцовую систему здравоохранения, которую заимствовали многие страны мира. Доступная и бесплатная «Система Семашко» в 1978 году была признана ВОЗ лучшей в мире.

«В Мытищах одна из улиц носит имя Николая Семашко. Это связано с тем, что у Наркома здравоохранения была дача в Перловке. Это был двухэтажный белый дом с обширной террасой, отделанной деревянной резьбой. Дача Семашко находилась вблизи сердечно-сосудистого санатория, располагавшегося между Перловкой и Тайнинкой. Тогда шоссейной дороги между этими поселками не было, и улица Семашко заканчивалась тупиком, куда выходили ворота оздоровительного учреждения», - сказал сотрудник музея.

Именно Семашко руководил вскрытием тела Ленина. С 11 июля 1918 по 1930 годы служил первым Народным комиссаром здравоохранения РСФСР.

В 1906 году Семашко эмигрировал в Женеву, где встретился с Владимиром Лениным. Вернувшись в Москву – участвовал в подготовке Октябрьского вооруженного восстания в Москве и организовал медицинскую помощь его участникам. После получил назначение на должность заведующего медико-санитарным отделом Моссовета», - отметил сотрудник.