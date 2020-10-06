РИАМО - 6 окт. Во вторник на открытии торгов Московской биржи курс рубля упал по отношению к евро и доллару, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара вырос на 18 копеек и составил 78,28 рубля. В свою очередь, евро подорожал на 14 копеек, до 92,2 рубля», — говорится в сообщении.

Индекс Мосбиржи увеличился на 0,12%, а Индекс РТС — на 0,51%.​

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 октября по 6 ноября будет эквивалентен 126,9 миллиарда рублей, ежедневный объем составит 5,8 миллиарда рублей.