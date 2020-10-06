РИАМО - 6 окт. Специалисты Роспотребнадзора рассказали об основных правилах при выборе антисептика в условиях распространения коронавируса, сообщает Газета.ru.
Эксперты советуют обратить внимание на спектр действия средства и содержание спирта.
Также при выборе антисептика нужно прочитать инструкцию и обратить внимание сколько времени и в каком количестве его нужно втирать в кожу.
После посещения общественных мест россиянам рекомендуют обязательно обрабатывать средством не менее 30 секунд кончики пальцев и кожу между ними.
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