РИАМО - 6 окт. В Московской области закрылся сезон работы фонтанов, в настоящее время на территории региона насчитывается 222 фонтана, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В Московской области подошел к концу сезон работы фонтанов. С 1 октября началась их консервация на зимний период», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Во время консервации из фонтанов, имеющих чаши, полностью сливается вода. После этого проводится промывка чаш и всех элементов фонтана, проверяется работа насосов и другие необходимые работы.

Работы по консервации — это комплекс технических мероприятий, который необходим для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода.

Запуск фонтанов в этом году состоялся 1 июня.