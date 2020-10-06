РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. В подмосковных Люберцах проводят проверку по факту травмирования мальчика при падении в маршрутке в микрорайоне Самолет, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По предварительным данным, 2 октября примерно в 13:52 водитель маршрутного автобуса «Луидор» начал движение от автобусной остановки по улице Барыкина в районе дома №10/2, после чего в салоне упал мальчик.

«В результате ДТП пострадал мальчик в возрасте двух лет, который в сопровождении матери вечером обратился в лечебное учреждение Москвы, где был госпитализирован с травмами головы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», - говорится в сообщении.