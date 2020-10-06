РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. Более 2,3 тысячи человек трудоустроились в подмосковной Балашихе через областную службу занятости с начала текущего года, сообщается на странице управления социальной защиты населения по городскому округу.

Всего в Центр занятости населения Балашихи с начала 2020 года было подано 20 374 заявления граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 17 166 человек.

«По городскому округу Балашиха заявленная работодателями потребность на конец сентября составила 2 597 вакансий, из них 67% - по рабочим профессиям и со 100% оплатой труда выше прожиточного минимума. В 2020 году в Балашихе трудоустроилось 2 339 человек», - сказал директор Центра занятости населения Осман Османов.

Он добавил, что уровень регистрируемой безработицы в городском округе по состоянию на 1 октября составляет 3,6% к численности экономически активного населения.