РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. 46 тонн арбузов и тонны другой плодоовощной продукции продали на сельскохозяйственной ярмарке в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

На центральной площади Мытищ 3 и 4 октября прошла сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени». Ярмарки выходного дня проводились в течение трех недель. Приняло участие более 80 производителей, предпринимателей, фермеров и граждан, имеющих личное подсобное хозяйство. В этом году количество участников снизилось из-за пандемии, продукция была представлена из 13 регионов.

«В общей сложности за 6 дней было продано: более 260 тонн картофеля, 31 тонна капусты, 46 тонн арбузов. Традиционно популярностью у жителей пользовались овощи и фрукты: лук, морковь, помидоры, огурцы, дыни, яблоки, виноград», - говорится в сообщении.

На ярмарке был представлен широкий ассортимент сыров, замороженных полуфабрикатов, меда, кондитерских изделий. Также производители предложили мясную, молочную и рыбную продукцию, саженцы плодовых деревьев и кустарников.

«На сегодняшний день также проходит ярмарка у ДК «Яуза», она продлится до конца недели. Представлена сельскохозяйственная и промышленная продукция, которая необходима и востребована. Приглашаю мытищинцев ее посетить. На следующей неделе можно будет посетить ярмарку на улице Сазонова в Пирогово», - сказала начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципалитета Любовь Сабирзянова.

Она отметила, что следующие ярмарки под названием «Ценопад» пройдут в ноябре и декабре. Завершающая в 2020 году будет Новогодняя рождественская ярмарка, которая запланирована 24 и 25 декабря.