РИАМО - 6 окт. Работники Домодедовской таможни нашли в багаже пассажира, прибывшего рейсом из Ниццы, 21 бутылку французского вина, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Через «зеленый» коридор Домодедовской таможни проследовал гражданин Франции с двумя чемоданами. В ходе таможенного досмотра вместо личных вещей в багаже пассажира должностные лица обнаружили 21 стеклянную бутылку с жидкостями», – уточняется в сообщении.

По заключению таможенного эксперта ЦЭКТУ ФТС России, жидкость в данных бутылках является вином. Общая рыночная стоимость представленного на экспертизу товара составляет более 320 тысяч рублей.

В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий».