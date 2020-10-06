РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. Областные и муниципальные награды вручили на праздновании Дня учителя педагогам школы №27 в Балашихе, сообщается на сайте администрации городского округа.

«От имени Московской областной думы и от себя хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Учителя делают самое главное дело: воспитывают детей, дают им образование, выпускают в жизнь. Основу нашего государства закладывает именно школа», — сказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Он поздравил коллектив школы с Днем учителя и вручил преподавателям благодарственные письма от Мособлдумы.

Также педагоги получили награды от администрации Балашихи и от школы — всего были отмечены 15 человек. От партии «Единая Россия» все учителя получили в подарок именные планинги — аналоги ежедневников.

Директор школы №27 Наталья Антонюк пожелала коллегам оптимизма, бодрости духа, мудрости и чувства юмора, и чтобы дети всегда получали от них только доброту.

Школа №27 работает с 1993 года, в ней трудится 74 учителя, а также обучаются 1710 детей.