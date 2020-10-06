РИАМО - 6 окт. В столице выявили 4082 случая заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, за весь период пандемии в городе зарегистрировано 311 559 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки столичные врачи вылечили от коронавируса 1156 пациентов, общее число выздоровевших в мегаполисе достигло 255 100.

Также за последние сутки умер 31 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период пандемии в Москве зафиксировали 5401 летальный случай.

В России за сутки выявлено 11 615 случаев заражения Covid-19 в 83 регионах. Выздоровели 6252 человека, скончались 188 пациентов.

На текущий момент в РФ зарегистрировано 1 237 504 случая инфицирования Covid-19. Всего скончались 21 663 пациента, выздоровели после курса лечения 988 576 человек.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные власти пока не планируют вводить в городе пропускной режим из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

В Москве ужесточили меры по контролю за соблюдением масочного режима. Пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями должны находиться на самоизоляции. Власти столицы рекомендовали компаниям перевести часть сотрудников офисов на удаленку.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 ОКТЯБРЯ

- Эксперт спрогнозировал скорый выход на плато по коронавирусу в РФ. Он отметил, что оно продлится порядка месяца.

- Временный госпиталь для Covid‑пациентов открыли в подмосковном парке «Патриот». На текущий момент в госпиталь будут направлять прежде всего жителей Подмосковья.

- Жителей Подмосковья призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы избежать нового локдауна.

Мы рекомендуем и дистанционную работу офисных работников, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное – избежать карантина. Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать.

- Еще 1049 пациентов с Covid‑19 госпитализировано в Москве. На ИВЛ в больницах города находятся 253 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 347 больных. В Москве - 4082.

- За минувшие сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5401 человек с Covid-19