РИАМО - 6 окт. Специалисты Росздравнадзора изъяли незарегистрированные лекарственные препараты из столичной клинике, где при процедурах ребенок получил анафилактический шок, говорится в сообщении пресс-службы управления Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Специалисты ведомства провели осмотр клиники, где обнаружили незарегистрированные лекарственные препараты.

«В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан, незарегистрированные лекарственные препараты изъяты специалистами территориального органа», — говорится в сообщении.

По сведениям представителей частной клиники, врач, вводивший ребенку препарат, сотрудником клиники не является и самостоятельно «ворвался» в помещение организации вместе с пациентом, его семьей и лекарственными препаратами.

После того, как лекарство ввели, у ребенка наступил анафилактический шок. В настоящее время он находится в реанимации одной из московских больниц.