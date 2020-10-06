РИАМО - 6 окт. С 6 по 12 октября 2020 года пребывание граждан в лесах Московской области и въезд транспортных средств будут ограничены для обеспечения пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Такая мера вводится из-за осложнения пожарной обстановки в лесах. В лесном фонде Подмосковья установлен высокий (IV) класс пожарной опасности, который, по данным прогноза Гидрометцентра России, не улучшится в ближайшие пять дней.

«В филиалах лесничеств ГКУ МО «Мособллес» усилено патрулирование: на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» организовано ежедневное дежурство ответственных лиц с 08:00 до 21:00, создана система контрольно-пропускных пунктов», — сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние готовности к тушению лесных пожаров, организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог, добавила она.

За нарушение пожарной безопасности предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

В период ограничений по вопросам можно обратиться по телефону диспетчерской службы лесного хозяйства региона: 8-800-100-94-00; 8 (915) 355-17-89; 8 (916) 376-18-83; 8 (915) 245-89-66, или на электронную почту clh.rds@mail.ru.