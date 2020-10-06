РИАМО - 6 окт. Около 35 тысяч учителей в Московской области уже получили ежемесячную федеральную доплату в размере 5 тысяч рублей за классное руководство, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Для классных руководителей Московской области также сохраняется региональная надбавка в размере 6 тысяч рублей. Таким образом, в Подмосковье классные руководители с 1 сентября получают ежемесячно дополнительно 11 тысяч рублей», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Министр напомнила, что дополнительная выплата классным руководителям в новом учебном году введена в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

«В регионе успешно реализуются и другие меры поддержки педагогов. Особый акцент мы делаем на поддержке молодых педагогов. Так, есть «подъемные» в размере 150 тысяч рублей, которые выплачиваются тем, кто только пришел к нам в школу после вуза или колледжа. Для молодых учителей, впервые трудоустроенных на педагогическую должность, предусмотрена доплата в размере 6 тысяч рублей», – добавила Каклюгина.

Также педагоги в Подмосковье могут стать участниками программы «Социальная ипотека». Это уникальная программа, где за счет области специалист приобретает себе жилье, а ему остается выплатить только проценты по кредиту.

В этом году были вручены сертификаты 110 педагогам – это и учителя, и их молодые коллеги, и воспитатели.

«Мы также активно поддерживаем учителей, подготовивших стобалльников ЕГЭ и призеров Всероссийской олимпиады школьников – им всем выплачивается по 100 тысяч рублей», – подчеркнула министр.

С этого года в Подмосковье началась реализация федерального проекта «Земский учитель». В малые города и села региона уже приехали работать 37 педагогов. Каждый из участников программы получит по 1 миллиону рублей.