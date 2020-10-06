РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В природном заказнике «Дубровицкий лес» Подольска собрали и вывезли около 60 кубометров мусора, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Очередной навал мусора обнаружен и ликвидирован территориальным отделом администрации микрорайона Дубровицкий совместно с Подольским лесничеством. Около 60 кубометров отходов, в основном строительных, собрали и вывезли из природного заказника «Дубровицкий лес». Теротдел выражает огромную благодарность сотрудникам МБУ «Подольский комбинат благоустройства», - говорится в сообщении.

Это уже 10 по счету навал мусора, устраненный в лесном массиве вокруг поселка Дубровицы с начала года.