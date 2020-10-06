РИАМО - 6 окт. Ежедневно 2,27 миллиона масок производят на 16 заводах в Подмосковье, компании могут увеличить объемы выпуска до 3,09 миллиона штук, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В среднем одноразовая медицинская маска у подмосковных предприятий стоит 7,53 рубля.

«Региональные компании не только в полной мере удовлетворяют внутренний спрос на медицинские маски, но и осуществляют экспортные поставки, в том числе в страны дальнего зарубежья. Имеющиеся резервные мощности позволяют региону оперативно увеличить объем производства масок на 36%, до 3,09 миллиона штук в день», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, Мининвест на постоянной основе осуществляет мониторинг работы не только производителей медицинских масок, но и компаний, выпускающих перчатки, защитные костюмы, бахилы, шапочки и другие одноразовые и многоразовые средства индивидуальной защиты.

Под постоянным наблюдением находятся 26 предприятий. В случае возникновения каких-либо трудностей с поставками сырья или иных производственных вопросов министерство готово оперативно подключиться к их решению, и находится в прямом контакте со всеми производителями.

Всем жителям Подмосковья необходимо носить маски и перчатки для снижения риска заражения коронавирусом.

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Мы рекомендуем и дистанционную работу офисных работников, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное – избежать карантина. Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать.

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