РИАМО - 6 окт. Строительство нового жилого дома на 228 квартир по программе реновации началось на Радужной улице, владение 14, корпус 2 в Бабушкинском районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Разрешение на строительство оформлено. Одиннадцатиэтажное здание построят по индивидуальному проекту.

«В настоящее время идет ограждение строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь строения составляет более 13,5 тысячи квадратных метров. Одиннадцать квартир предусмотрены для маломобильных людей. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника.

Также в доме установят два лифта, оборудуют системы охраны входа в здание, пожарную сигнализацию, а также видеонаблюдение.

Первые этажи здания предназначены для нежилого помещения. Там разместятся салоны красоты, магазины, кафе и так далее. На придомовой территории посадят деревья и кустарники. Обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

Всего в районе Бабушкинский новые квартиры получат жители 93 жилых домов, для начала переселения подобраны 11 стартовых площадок.