РИАМО - 6 окт. С января по сентябрь текущего года 77 тысяч россиян признали себя банкротами (включая ИП), что на 64,9% больше, чем было год назад, пишет во вторник газета «Известия».

При этом каждое шестое признание несостоятельности приходилось на сентябрь. Именно в этом месяце было зафиксировано рекордное число — 12,2 тысячи, что на 94,6% больше, чем в прошлом году.

«В абсолютном выражении по количеству личных банкротств лидируют Москва и Московская область — 4,6 тысячи и 4 тысячи человек соответственно. Третью строчку в рейтинге делят между собой Самарская область и Санкт-Петербург — по 3,5 тысяч», — говорится в сообщении.

Также в пятерку вошли Краснодарский край и Свердловская область. В целом по России за девять месяцев зафиксировано 52 новых банкрота на 100 тысяч населения.

Эксперты считают, что такая тенденция происходит из-за того, что процедура становится понятнее и дешевле, а сами граждане — более информированными.

Также специалисты говорят о том, что число банкротов увеличивается за счет должников, чье финансовое положение ухудшилось за период пандемии.