РИАМО - 6 окт. На прошлой неделе 63 человека поучаствовали в торгах в Московской области, один из участков в Раменском округе продали в 8,3 раза дороже стартовой стоимости, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«На торгах по аренде земельного участка, находящегося в собственности Московской области, площадью 1500 квадратных метров на лот претендовало семь участников, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 8,3 раза», — сказал собеседник агентства.

Узнать обо всех доступных предложения об аренде объектов недвижимости и земельных участков можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.

Московская область первая в России объявляет торги для земель под личное подсобное хозяйство и индивидуальное жилищное строительство в электронном формате. Первые аукционы намечены на ноябрь 2020 года.