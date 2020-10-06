РИАМО - 6 окт. В Московской области с 28 сентября по 2 октября прошло 40 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/», — сказал собеседник агентства.

Московская область первая в России объявляет торги для земель под личное подсобное хозяйство и индивидуальное жилищное строительство в электронном формате. Первые аукционы намечены на ноябрь 2020 года.