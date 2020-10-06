РИАМО - 6 окт. С 28 сентября по 2 октября в Московской области на торги выставили 86 объектов, было объявлено о проведении 35 электронных аукционов и 51 молоточных аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно стать обладателем нежилого помещения площадью 1410,10 квадратных метра в Орехово-Зуевском городском округе, взять в аренду помещение под свободную деятельность в Чехове или же приобрести земельный участок площадью 1 тысяча квадратных метров в Озерах», — сказал собеседник агентства.

Больше о доступных объектах можно узнать на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.

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