РИАМО - 6 окт. В октябре в столице в рамках образовательной программы «НКО Лаб» проведут серию бесплатных вебинаров для представителей некоммерческих организаций, сотрудники НКО Москвы смогут узнать о правовых аспектах деятельности, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Юристы-практики познакомят участников с правовыми основами работы НКО, расскажут, как правильно оформить трудовые и гражданско-правовые отношения, когда нужно сдавать отчетность в налоговую службу и другие инстанции», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Первый вебинар пройдет уже во вторник. Его посвятят правовым основам деятельности НКО и волонтерских организаций. Спикером выступит член ассоциации юристов России Вячеслав Шинкаренко. Он расскажет о различии между коммерческими и некоммерческими организациями, особенностях организационных форм НКО, процедурах их создания и ликвидации.

Уже восьмого октября вебинар проведет юрист Татьяна Кременюк. В рамках мероприятия она расскажет об особенностях оформления трудовых правоотношений с сотрудниками некоммерческой организации. Также Кременюк затронет вопрос отличий трудовых и гражданско-правовых договоров от волонтерских, обратит внимание на нюансы оформления документов, которые нужно учитывать в работе благотворительных организаций.

Также 14 октября состоится вебинар на тему «Юридические особенности работы с контрагентами, партнерами и клиентами». С сотрудниками НКО разберут вопросы договорного права, анализ контрагентов, оформление сделок, разрешение споров.

15 октября пройдет вебинар «Проверки и государственный контроль НКО и волонтерских организаций». На нем расскажут о процедурах плановых и внеплановых проверок НКО, правах и обязанностях их сторон, затронут тему штрафов и других санкций. Также участников познакомят со способами их обжалования.

В рамках вебинара, который пройдет 21 октября, руководитель организации «Молодежная инициатива» Максим Райченко расскажет о контрактной системе закупок, осветит вопросы, касающиеся заключения и исполнения договоров.

Все вебинары будут начинаться в 16:00. Подробнее ознакомиться с расписанием, а также зарегистрироваться можно на портале «Душевная Москва».

Организатор мероприятий — сеть коворкинг-центров НКО комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.