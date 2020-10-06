РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Шумные работы на газопроводе проводят в районе ряда населенных пунктов подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ информирует о том, что с 08:00 5 октября до 20:00 18 октября в районе населенных пунктов Глухово, Ильинское, Дмитровское горокруга Красногорск будут проводиться аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе высокого давления», - говорится в сообщении.

Работы связаны с шумовым эффектом.