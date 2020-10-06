РИАМО - 6 окт. В Минфине РФ одобрили законопроект, согласно которому страховщиков хотят обязать принимать документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде, сообщает во вторник газета «Известия».

Нововведение поддержали и сами страховщики, которые уже занялись разработкой онлайн-сервисов. При этом автовладельцы к инициативе относятся с опасением, потому что онлайн-рассмотрение заявлений может стать причиной увеличения случаев отказа в выплатах.

«Развитие получило заключение электронных договоров ОСАГО, КАСКО и других видов страхования. Но в отдельных регионах создаются ситуации, когда страхователь фактически не имеет возможности получить качественное урегулирование убытка от своего страховщика, так как по договору, заключенному через интернет, оформить выплату возможно только в офисе страховщика за несколько тысяч километров от места постоянного проживания», — говорится в сообщении.

Новое изменение поможет качественно и быстро рассматривать страховые случаи, а также минимизировать возможные правонарушения в этой сфере. Кроме того, ведется разработка перечня мер, направленных на предотвращение возможных рисков при электронном обмене документами.

Согласно законопроекту, потерпевшему будет необязательно предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде. Также страховщик и потерпевший смогут провести осмотр машины через приложение по фото- и видеоматериалам.

Данные условия можно будет обговорить при заключении договора. Нововведения могут вступить в силу 1 января 2022 года.

«Если все будет так же четко работать и с онлайн-подачей заявления, услуга будет востребована. Не надо будет стоять в очередях, часами ждать, пока примут документы. С другой стороны, сервис делает удобным только подачу заявления, но не снимает существующие проблемы — спорный размер страхового возмещения, недоплат», – сказал глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что процесс подачи документов в электронной форме будет происходить обезличено, страховщики будут видеть в потерпевших мошенников. По его мнению, страховые компании настроены сэкономить деньги на выплатах. ​