РИАМО - 6 окт. Московское областное управление ФАС России признало обоснованной жалобу ООО «Империал» на действия комиссии по осуществлению закупок управления ЖКХ администрации Богородского городского округа на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организаторы торгов, включая администрацию округа, неправомерно отказали фирме в допуске к участию в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Империал» обоснованной», — говорится в сообщении.

УФАС выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.