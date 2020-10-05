РИАМО - 5 окт. На ярмарке «Ценопад» в Долгопрудном реализовали около шести тонн фруктов и овощей, всего там было организовано более 40 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, этот результат обусловлен привлекательными ценами на свежие фрукты и овощи.

«Как известно, «Ценопад» носит социальный характер и направлен на поддержку подмосковных производителей. Соответственно и цены на представленную продукцию ниже среднерыночных минимум на 15», - сказал Разин.

Со скидкой до 70% гости могли приобрести дыни, арбузы, нектарины, картофель, помидоры, лук, капуста, баклажаны, перец, кабачки, деревенский творог, грудинку, сало, замороженная и живая рыба, шашлык из сома и многое другое.

В корзине покупателей чаще всего встречались картофель, лук, помидоры, огурцы, белокочанная и цветная капуста, а также тыква, кабачки, баклажаны, перец, гранаты, яблоки, виноград, арбузы, сливы и груши.