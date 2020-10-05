РИАМО - 5 окт. С 28 сентября по 3 октября на арене «Спорткомплекс Дмитров» прошел Всероссийский финал первенства Студенческой хоккейной лиги сезона 2019/2020, сильнейшими стали хоккеисты МГТУ имени Н.Э. Баумана, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

С победой чемпионов поздравил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Они стали сильнее не только тех соперников, с которыми им пришлось сразиться здесь, в Дмитрове, и не только 16 команд, которые были представлены на Всероссийском финале – они оказались сильнее более 100 коллективов из 32 регионов Российской Федерации, которые участвовали в первенстве Студенческой хоккейной лиги в этом году, а это дорогого стоит», - сказал Терюшков.

Чемпионы турнира досрочно оформили себе путевку в плей-офф, заняв в своей группе второе место, уступив только своим соперникам из Тюменского индустриального университета.

Всероссийский финал СХЛ – одно из наиболее ярких спортивных событий. Поклонники хоккея смогли стать свидетелями более 30 противостояний, в которых было заброшено свыше 300 шайб.