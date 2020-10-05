РИАМО - 5 окт. Подмосковным жителям предложили побывать на местных фермах, где с животными смогут познакомиться как взрослые, так и дети, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Погладить альпаку, сделать селфи с северным оленем или отправиться на прогулку с сибирским хаски – выбор за вами. В некоторых местах можно остаться на ночь, попариться в баньке и купить свежих фермерских продуктов», - говорится в сообщении.

Начать можно с этнопарка «Кочевник». Он находится под открытым небом. На его территории - аутентичные жилища, которые показывают быт и традиции кочевых народов разных стран. Здесь есть монгольские и тюркские юрты юрты, чукотская яранга, ненецкие чумы. В парке создан зоодвор с калмыцкими двугорбыми верблюдами, монгольскими яками, осликом, оленем, барашками и овечками, козами, гусями и северными ездовыми собаками. Все животные контактные, их можно покормить с ладошки.

Если тянет именно к рогатым представителям севера, стоит отправиться на ферму «Северный олень». Сейчас в хозяйстве более 15 замечательных оленей на трех гектарах земли. Питомцы с удовольствием общаются со взрослыми и детьми. Похожее место - оленья ферма на территории рыболовной базы отдыха «Львово». Сейчас там проживает более 50 животных – европейские пятнистые олени, лани и карликовые камерунские козы. В сопровождении сотрудника фермы желающие могут зайти в загон к животным и покормить их с рук.

Еще одно интересное место - зооферма «Шихово». В здешнем контактном зоопарке можно понаблюдать за декоративными курами, индейками, гусями, утками, перепелами, фазанами и цесарками, а также лично познакомиться с вьетнамской вислобрюхой свиньей по кличке Машка и ее детками. На территории агрокомплекса есть двухметровая бобровая плотина, зимовье гусей и заячьи норы, пострелять из лука и получить неожиданный приз.

Еще в Подмосковье живет редкий черный страус. Он обитает на ферме «Русский страус». Это самый редкий обитатель фермы. Крупнейшая в мире птица совсем недавно была на грани исчезновения. Также на ферме живут зааненские и англо-нубийские козы, кролики, ослик, овечки и вьетнамские свинки. На птичьем дворе обитают холмогорские гуси, куры разных пород, цесарки.

А если за время отдыха хочется еще и чего-нибудь научиться, то добро пожаловать на ферму «Экодеревушка». Здесь проводят мастер-классы по приготовлению улиток и домашнего сыра, а еще можно покататься на лошадях, сходить в русскую баню, увидеть нильских, сиамских, гребнистых и узкорылых крокодилов.

Мини-пигов же можно увидеть на миниферме «Пронино». Еще тут есть альпаки, козы, павлины и другие животные и птицы. Кстати, местные хозяева восстановили по старинным чертежам высокие деревянные качели.

Любителям же классической деревни следует обязательно побывать в экодеревне «Бабин Двор». Там живут бычки, коровы, овцы, cвиньи. Во время экскурсии можно прикоснуться и покормить животных натуральным зерном, овощами и сеном.

А тех, кто любит собак породы хаски, приглашают в хаски-деревню «Рузская Аляска». Тут проживает около 100 собак. Всех их спасли, вылечили и дали возможность реализовать свою потребность в беге и долгих прогулках. Зимой организаторы проводят ездовые туры в собачьих упряжках на короткие и длинные дистанции продолжительностью от пяти минут до шести часов.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога».

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>