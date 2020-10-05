РИАМО - 5 окт. Благодаря хорошей погоде парки Московской области работали почти в летнем режиме, за прошедшую неделю их посетили 639 238 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В рамках госпрограммы 2020 года по благоустройству парков в Подмосковье обустроили детские игровые площадки в парках Электрогорска, Орехово-Зуева, Пушкина, Истры и Павловского Посада. В Люберцах и Домодедове работы продолжаются.

«Завершены работы по обновлению парковой инфраструктуры на двух объектах (Орехово-Зуево, Электрогорск), на 12 объектах ведутся работы», - говорится в сообщении.

Речь идет о парках Сергиева Посада, Краснознаменска, Серпухова, Павловского Посада, Домодедова, Королева, Истры, Люберец, Красногорска, Пушкина и Ленинского. Работы по благоустройству в остальных парках планируется завершить к концу октября.

Только 3 октября парки посетили 115,1 тысячи человек, а 4 октября — 114,2 тысячи.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин поручил акцентировать внимание на подготовке к зимнему сезону — подготовке инвентаря и техники, обеспечению запаса противогололедных материалов, заключению договоров на вывоз снега, обеспечению оптимального количества сотрудников и сервисному обслуживанию туалетных кабин.

«Завершены работы по обновлению парковой инфраструктуры на двух объектах (Орехово-Зуево, Электрогорск), на 12 объектах ведутся работы», - говорится в сообщении.