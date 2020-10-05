РИАМО - 5 окт. Уголовное дело возбудили по факту оказания в частной медицинской клинике в центре Москвы услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в частной медицинской клинике в центре Москвы во время оказания платных услуг малолетнему мальчику стало плохо, его доставили в больницу.

«По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункта «б» части 2 статьи 238 УК РФ», - отметила Иванова.

Следствие установит и проверит имелись ли у частной клиники разрешения на предоставление услуг, оказываемых ребенку.

В ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники клиники. После получения всех необходимых медицинских документов будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. Расследование по делу продолжается.