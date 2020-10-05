РИАМО - 5 окт. После вмешательства министерства экологии и природопользования Подмосковья в Истре привели в порядок водоохранную зону реки, об этом доложили из АО «Санаторий Истра», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области установили, что при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса для санатория рабочие складывали мусор в прибрежной полосе реки Малая Истра.

«Нарушение усугубилось тем, что Малая Истра от истока до устья является местом массового нереста рыбы», - говорится в сообщении.

Данные передали в подмосковное Минэкологии, которое наложило на санаторий и его руководителя штрафы на общую сумму 318 тысячи рублей. Организация также получила представление с требованием привести в порядок прибрежную полосу реки.

На сегодняшний день строительные отходы вывезли. Территорию привели в порядок.