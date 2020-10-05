РИАМО - 5 окт. В столице в районе железнодорожной платформы Лианозово электричка сбила мужчину, пострадавший скончался, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«В понедельник вечером в районе платформы Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги электропоездом был смертельно травмирован мужчина. На вид 30-35 лет», - сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.