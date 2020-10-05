РИАМО - 5 окт. Подмосковные дзюдоисты стали лучшими на юниорском первенстве ЦФО, которое проходило с 1 по 4 октября во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, в дзюдо подмосковные спортсмены всегда показывали высокие результаты. В этой дисциплине они являются одними из лидеров по всей стране.

«Прошедшее в Раменском первенство ЦФО до 18 лет это в очередной раз подтвердило. Наши бойцы поднялись на пьедестал в большинстве весовых категорий и, завоевав в общей сложности 18 медалей, стали лучшими среди 17 регионов, представленных на этих соревнованиях», - сказал Терюшков.

Он подчеркнул, что теперь подмосковным спортсменам предстоит показать себя на первенстве России. Оно пройдет в Барнауле.

«Поздравляю их с таким достойным выступлением и желаю удачи на предстоящих стартах», - заключил Терюшков.

За призовые места боролись юноши и девушки до 18 лет из 17 регионов.