РИАМО - 5 окт. Два земельных участка площадью 42 гектара в деревне Щельпино и селе Ашитково в Воскресенске передали в аренду компании «Ягодная Поляна» под строительство тепличного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В теплицах, которые займут 6 гектаров, инвестор будет выращивать землянику садовую в количестве более 150 тонн в год. Строительство теплиц запланировано на конец текущего года.

«Проект будет реализован в течение 5 лет, а налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет Московской области составят порядка 24 миллионов рублей. Для жителей округа появится еще 35 рабочих мест рядом с домом»,- отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Теплицы планируют оснастить автоматической системой с контролем влажности, температуры и освещения. Инвестиции в проект превысят 260 миллионов рублей.