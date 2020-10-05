РИАМО - 5 окт. Бюджет Москвы на 2021 год будет дефицитным, впервые за 10 лет столица выйдет на рынок заимствований, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем доходов и расходов останется на уровне прошлого года. В целом объем расходов на 2021 год планируется на уровне 2019 года с небольшой динамикой.

«Если говорить про бюджет следующего года, он будет дефицитным. Мы впервые за последнее десятилетие будем выходить на рынок заимствований», - сказал Ефимов в интервью РИА Новости.

Заммэра подчеркнул, что инвестиционные проекты по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Власти столицы рассчитывают на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла.

Доходы также останутся на уровне 2019 года. При этом учитывается инфляционная составляющая, которая приводит к реальному сокращению расходов. В то же время он заметил, что столице хватает денег на полное обеспечение жизнедеятельности города и реализацию основных инвестиционных проектов.