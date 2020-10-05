РИАМО - 5 окт. Порядка 70 новых обращений по вопросам строительства от жителей обработал Главгосстройнадзор на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С 24 по 30 сентября специалисты ответили на 72 вопроса из Центра управления регионом. 39 из них - с портала «Добродел».

«В основном жителей волновали вопросы информирования о ходе строительства, незаконного строительства, содержания строительной площадки, исполнения обязательств по ДДУ», - отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Количество обращений снизилось по сравнению с предыдущим периодом на 113.

Самыми активными на прошлой неделе стали жители Мытищ и Серпухова.