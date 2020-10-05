РИАМО - 5 окт. Столичные правоохранители ликвидировали подпольную лабораторию, в которой производилось наркотическое средство, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В деревне Белоусово Новофедоровского поселения города Москвы полицейские задержали подозреваемого в организации противоправной деятельности.

«Для производства запрещенного вещества были закуплены необходимые ингредиенты, а также лабораторное оборудование, с помощью которого можно было изготовить до 50 килограммов мефедрона в месяц. В том числе «химический реактор» – специальный агрегат, позволяющий улучшить качество производимых наркотиков», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Объявления о продаже запрещенных веществ размещались в нелегальных интернет-магазинах. Наркотики передавались покупателям бесконтактным способом, через тайники, оборудованные в лесах. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«В ходе обыска изъято свыше 18 килограммов мефедрона, что составляет порядка 90 тысяч разовых доз, более 15 килограммов прекурсоров и химических реактивов, а также лабораторное оборудование и средства индивидуальной защиты», - сообщила Волк.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.